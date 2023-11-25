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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ’a ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak yeni mezarlık alanı kazandırdı.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ’a ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak yeni mezarlık alanı kazandırdı.

HBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Samandağ ilçesindeki merkezde bulunan asri mezarlığın doluluk oranının artması üzerine Vakıflı Mahallesi’nde yeni mezarlık alanı çalışmaları devam ediyor. Yetkililer Vakıflı Mahallesi’ndeki yeni mezarlık alanının Samandağ merkez mezarlığı olarak kullanılacağını belirtti.

Ayrıca Vakıflı Mahallesindeki yeni mezarlık alanında heyelan riskine karşı taş duvarın yapıldığı ve Hıdırbey mezarlığında da taş duvar örme çalışmasının da en kısa süre içerisinde tamamlanacağı açıklandı.