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Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde düzeni sağlamak, halk sağlığını ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli noktalarda kapsamlı denetimlerine devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay il genelinde trafik akışını sağlamak adına yoğun denetimler gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, araçların muayeneleri ve belgelerini de kontrol ediyor.

Dilenciliğin önlenmesi ve şehirdeki sosyal düzenin korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta ekipleri, sokaklarda dilenen kişilere yönelik denetimlerini artırdı.

Ekipler hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması için şehirlerarası taşımacılık yapan firmaları da denetleyerek otogarlarda güvenliği sağlamak, yolcu haklarına uygun bir hizmet sunulması için kontroller yaptı.

Özel taksi işletmecilerin güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla incelemeler yapan Büyükşehir Zabıtası, araçların teknik şartlara uygunluğu ve sürücülerin belgelerini inceleyerek toplu taşıma araçlarında konforlu bir seyahat ortamının sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yürüttüğü bu denetimler, vatandaşların güvenliği ve memnuniyetinin artırılması amacını taşıyor. Bu kapsamlı denetim çalışmalarıyla ilgili olarak yetkililer, vatandaşların da duyarlılığını artırmalarını ve kurallara uymalarını önemle vurguluyor.