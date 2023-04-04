Gebze Belediyesi tarafından Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan Gebze Çarşısı esnaflarını ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; 85 esnafa hizmet verecek 2. Gebze Çarşısının Hatay Antakya’ya kurulacağını duyurduKOCAELİ (İGFA)- Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili olumsuz etkileyen asrın felaketi depremlerin ardından, bölgede yaraların sarılması için Başkan Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde ekipleri ve teknik teçhizatıyla adeta teyakkuza geçen Gebze Belediyesi, Hatay’da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Koordinatör belediye olarak başta kentte tüm temizlik ve hijyen çalışmalarını yürüten Gebze Belediyesi ayrıca ticari hayatın yeniden canlanması için Hatay Defne’de Gebze Çarşı’nı kurmuştu.

ESNAFLARDAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

50 dükkandan oluşan ve ahşap yapılardan teşekkül Gebze Çarşısını geçtiğimiz hafta sonu ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnaflarına hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaretinden ötürü memnuniyetini Başkan Büyükgöz’e ileten Gebze Çarşısı esnafları, desteklerinden ve katkılarından ötürü de teşekkürlerini sundu.

İKİNCİ GEBZE ÇARŞISI ANTAKYA'YA

Deprem felaketinin ardından yaraların hızla sarıldığı Hatay Defne’deki Gebze Çarşısı esnaflarıyla hasbihal eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; 2. Çarşının Hatay’ın Antakya ilçesinde kurulacağı müjdesini de paylaştı. Defne’nin ardından Antakya’da kurulacak Gebze Çarşısı’nın 85 ticari işletmeye ev sahipliği yapacağını duyuran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Hayat Defne’de kurduğumuz 50 dükkandan oluşan Kocaeli Gebze Çarşısından Antakya’da da kuruyoruz. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Yeni çarşımızda 85 ticari işletme olacak. Şimdiden hayırlı, bereketli olsun inşallah” ifadelerini kullandı.