Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’ın Belediye Başkanı Femke Halsema ve beraberindeki Hollanda Belediyeler Birliği yetkilileri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın daveti üzerine Hatay’a geldi.HATAY (İGFA) - Amsterdam Belediye Başkanı Halsema ve beraberindeki heyet ile tarihi eski Belediye Binası’nın önünde buluşan Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, şehrin son durumu hakkında bilgiler verdi.

“AVRUPA’DAN DESTEK BEKLİYORUZ”

Hatay’ın ‘Medeniyetler Şehri’ olduğunu ve birçok yıkıma rağmen yeniden küllerinden doğduğunu kaydeden Başkan Savaş, “Acımız çok fazla. Hatay’daki kritik tabloyu görmek istediğiniz ve bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Avrupa’dan dostlarımız ve belediye başkanlarımız da bizlere destek verdiler. Hatay’ı düşünerek acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz. Avrupa’dan destek bekliyoruz” dedi.

"3 BİN 700’ÜN ÜZERİNDE İNSANIMIZIN HAYATINI KURTARDIK”

Hatay’daki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında çok büyük yıkım yaşandığını veya binalarının kullanılmaz halde olduğunu belirten HBB Başkanı Savaş, “ Hatay Büyükşehir Belediyemizin hizmet binalarının çoğu yıkıldı veya ağır hasarlı. Büyükşehir Belediyesi olarak 163 personelimiz hayatını kaybetti. Yıkılan hizmet binalarımızın yanı sıra iş makinelerimiz de enkaz altında kaldı. Bütün bu olumsuzluklara ve kayıplara rağmen depremin ilk zamanlarında 3 bin 700’ün üzerinde insanımızın hayatını kurtardık” açıklamalarında bulundu.

“İNSANLARIMIZ ÇOK ZOR DURUMDA”

Hatay’da deprem nedeniyle yaşanan can kayıpları hakkında da Halsema’ya bilgi veren Başkan Savaş, “ Hayatını kaybeden insan sayımız oldukça fazla. Kimliği tespit edilemeyen, yaralı ve hala kayıp olan insanlarımız var. Hatay’ın 15 ilçesinden 7’si depremde çok fazla zarar gördü. Yıkılan binaların yanı sıra ayakta olan binaların çoğu da ağır hasarlı veya yıkılacak. Bu yüzden insanlarımız oldukça zor durumda” dedi. Deprem sonrası yaşanan imkânsızlıklar nedeniyle şehirden göç eden 550 bin Hataylı olduğu bilgisini paylaşan Savaş, zor şartları en kısa süre içerisinde aşmak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını ve Hatay’a destek beklediklerini belirtti.

Başkan Savaş, depremin ilk gününden bu yana şehri terk etmediklerini eşi ile birlikte konteynerde kaldıklarını söyledi.

“ŞEHRİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ORTAK AKIL İLE HAREKET ETMEKLİYİZ”

Hatay’ın yaralarını sarmak için herkesin şehre destek vermesi gerektiğinin altını çizen Savaş, “Buradaki acı tabloyu herkesin görmesi lazım. Şehrin yeniden eski güzelliğine kavuşması ve yaşanabilir hale gelmesi için herkesin fikir alışverişinde bulunması ve şehre sahip çıkması lazım. Şehri yeniden ayağa kaldırmak için herkese ihtiyacımız var. Sakin olmamız ve geleceği sağlıklı planlamamız lazım. Ortak akıl ile hareket etmek zorundayız” diyerek çağrıda bulundu.

“HATAY, BÜTÜN DÜNYA İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR ŞEHİR”

Yaşanan deprem sonrası Hatay’ı bu şekilde görmekten oldukça üzüntü duyduğunu söyleyen Amsterdam Belediye Başkanı Halsema, “Acınızı bizler de derinden hissediyoruz. Hatay’a gelerek şehrinizin son durumunu görmek ve sizlerden öğrenmek istedik.” dedi. Helsema, Hatay’da Halk sağlığı için de önemli çalışmaların yapılmasının gerekliliğini belirterek, şehir genelinde insanın yüreğini sızlatan bir tablo olduğunu söyledi.

Başkan Helsema şöyle devam etti: “Çok ciddi yıkım olmuş. İbadet yerlerinin inşa edilmesi Hataylılara çok büyük moral olacaktır. Hatay bütün dünya için çok kıymetli bir şehir. Sivil toplum kuruluşları ile istişareler gerçekleştirerek sizlerin vermiş olduğu bilgileri paylaşacağız ve şehre nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşüneceğiz. Plan ve projelerinizi bizimle paylaşırsanız bizler de sizler için elimizden geleni yapmaya hazırız”

Ziyaret kapsamında Antakya Köprübaşı, Uzunçarşı ve Ayakkabıcılar Çarşısını da ziyaret ederek Esnaflarla sohbet eden Halsema, vatandaşlara başsağlığı dileyerek, Hataylıların yaşamış olduğu acıyı derinden hissettiğini söyledi.

Kilise ve camileri de ziyaret eden Halsema ve beraberindeki heyet, yıkımın olduğu yerler hakkında detaylı bilgiler aldı.