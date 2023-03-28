İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, ilgili Daire Başkanları ve planlama heyeti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret etti. Antakya- EXPO alanı HBB Kriz Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette çalışmalarına başlanan Hatay Planlama Merkezi ve bu sürecin ayrıntıları konuşuldu.HATAY (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmaları başladı.



6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Hatay’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi birçok konuda işbirliği yaparak koordineli çalışmalar gerçekleştirdi. Son olarak Hatay’ın tekrar ayağa kaldırılması sürecinde Hatay Planlama Merkezi kurulması konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmaları başlattığı duyuruldu.

Bu kapsamda; Hatay’ın ekonomik, sosyal ve fiziki planlamasının; üniversitelerin, ulusal ve uluslararası uzmanların, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve en önemlisi de Hataylıların katılımıyla yapılması amacıyla kurulması planlanan Hatay Planlama Merkezi’nin aynı zamanda yönetimde bilimsellik, şeffaflık ve katılımcı demokrasi ilkeleri doğrultusunda çalışması öngörülüyor.

HEDEF: HATAY’IN BİLİMSEL, AKILCI VE VİZYONER BİR BİÇİMDE PLANLAMASINI SAĞLAMAK

Ziyarette ayrıca, Hatay Planlama Merkezi’nin hedefleri ve çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunuldu.

Hatay Planlama Merkezi’nin hedefleri; Hatay’ın geleceğe yönelik mekansal ve stratejik kararlarını geliştirmek, şehircilik alanında yürütülmekte olan tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, yerel dinamiklerin sürece katılımını gerçekleştirmek, güncel verileri derleyerek değerlendirmek ve böylelikle Hatay’ın bilimsel, akılcı ve vizyoner bir biçimde planlamasını sağlamak olarak sıralandı. Antakya EXPO Alanında belirlenen bölgede kurulacak ofiste yürütülecek çalışmaların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde oluşturulacak Koordinasyon Merkezleri ile çalışmaların senkronize bir biçimde yürütüleceği belirtildi.

Sürecin tamamının yerel, ulusal ve uluslararası katılıma açık bir biçimde sürdürüleceği, Hatay’ı yeniden hak ettiği güzel günlere taşınabilmesi ve şehrin kaderini yeniden kendi ellerine alabilmesi için bu sürece herkesin katkı ve desteğinin beklendiği ifade edildi.