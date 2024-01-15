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Hatay Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu il genelinde meydana gelen olumsuz hava koşullarına karşı tüm birimleriyle koordineli ve hızlı bir şekilde müdahalelerde bulundu.HATAY (İGFA) - Meteoroloji'nin Hatay için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine teyakkuza geçen HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı; yol, kanal tıkanıklarına ve su taşkınlarına yönelik tüm ekipleri ile sahada yerini aldı.

Hem ulaşım güvenliğini sağlamak hem de olası zararı en aza indirmek amacıyla Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü sağanak yağışla mücadele kapsamında yağışların başlamasıyla birlikte 12 ilçede 52 noktada çalışmalar yürüterek acil önlemler aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri; yağmur suyu tahliye kanalları açma, bozulan yollarda stabilize malzeme serimi, yol temizliği, heyelan olan noktalarda yol açma ve dere temizliği çalışmaları sürdürerek etkili bir mücadele ortaya koydu. Büyükşehir yetkilileri aşırı yağışlardan dolayı meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla, bölge genelinde vatandaşlardan gelen her ihbara anında müdahale edildiğini belirtti.