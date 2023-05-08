Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş mahalle ziyaretleri kapsamında Altınözü ve Yayladağı ilçelerinin mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak deprem sonrası Hatay genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.HATAY (İGFA) - 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrasında il genelinde mahalle bazlı vatandaşlarla buluşmayı sürdüren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyor.

Altınözü’ndeki Kurtmezrası, Toprakhisar, Alakent, Çetenli, Oymaklı, Babatorun, Yolağzı, Sivrikavak, Sarıbük ve Hacıpaşa mahallelerini CHP Altınözü İlçe Başkanı Hamit İsaoğlulları ile birlikte ziyaret eden Doç.Dr. Lütfü Savaş imar planlarının, projelerinin Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için hazır olduğunu, bilim insanları, tüm çalışma arkadaşları ile gece gündüz Hatay’ı yeniden sağlıklı bir şekilde kurmak için canla başla çalıştıklarını, Hatay’a söz verdiklerini söyledi.

Başkan Savaş, yapılan ziyaretlerde, ekiplerin köy ve mahalle kontrollerinde tespit ettikleri arıza ve ihtiyaçları giderdiklerini, deprem sonrasındaki kısıtlı imkânlarla emek ve çaba gösterdiklerini anlattı.

Altınözü ve Yayladağı mahalle sakinleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a karşılaştıkları sorunları ve deprem sonrası ihtiyaçlarını birebir anlatabildikleri ve anında çözüm yolları için ilgilenilmesinden dolayı için teşekkür edip, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade etti.