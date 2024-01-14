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Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek su taşkınları ve olumsuzlukları gidermek ve vatandaşlara yardım etmek amacıyla tüm birimleriyle seferber oldu.HATAY (İGFA) - Hatay’da dün gece meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM), İtfaiye Daire Başkanlığı, HATSU, Fen İşleri, Park Bahçe ve Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler AFAD ekipleri ile birlikte oluşabilecek sıkıntılara karşı teyakkuza geçti.

Ekipler gece boyu 112 Acil çağrı Merkezi ve HBB Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar doğrultusunda il genelinde 125 su taşkını vakasına müdahalede bulundu.

Yağışların devam etmesi nedeniyle çalışmalarını sürdüren ekipler su baskınlarında mahsur kalan 65 yaş üstü 24 vatandaşın yarımına ulaşarak, vatandaşların güvenli noktalardaki geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesini sağladı.

Su altında kalan ev ve işyerlerinin tahliyesini de gerçekleştiren ekipler, gece boyu tıkanan alt yapı, rögar ve kanalların açılmasını, heyelan yada su göllenmesi sonucu kapanan yolların güvenli hale getirilmesi, trafiğin aksadığı noktalar da koordinasyonun sağlanması için çalıştı.

Yetkililer, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı AFAD 112 Acil Çağrı Merkezleri ile HBB 153 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunabileceklerinin altını çizdi.