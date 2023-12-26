Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım desteği sağladığı Hatay ekibi, yarıştığı 14 farklı “Modern Türk Mutfağı” kategorilerinde 10 altın, 2 gümüş ve 2 bronz toplamda 14 madalya ile festivalde büyük bir takdir topladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 20. Uluslararası Gastronomi Festivali’nde büyük bir başarı elde eden Defne ilçesindeki Nimet Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Nur, Müdür Yardımcısı Bahar Doğru ve beraberindeki öğrenci heyetini ağırladı.

49 ülkeden yaklaşık 2000 şef aşçı ve aşçı adayının katıldığı Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunun İstanbul’da düzenlediği festivalde Aşçılık Bölümü öğrencileri, deprem sonrası umutlarını yeşertmek adına tüm zorluklara rağmen yeteneklerini sergiledi.

SAVAŞ: GASTRONOMİ EĞİTİM KURUMUNU AÇACAĞIZ

Hatay’ı güçlü kılan en önemli faktörlerden birinin de gastronomi olduğunu vurgulayan Başkan Savaş, depremde kullanılmaz hale gelen “Unesco Gastronomievi”nin yeniden açıldığını, ilerleyen zamanlarda eğitim kurumunun da açılacağını dile getirdi.

Şehri, gastronomi ile ayakta tutacaklarını ileten Savaş, “600’ün üzerinde yemek, meze ve tatlı çeşidi ile şehrimizi tanıtmaya ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Hataylılar kesinlikle üzülmesin ve gelecek adına karamsar olmasın. Gastronomi de olsun diğer birçok alanda olsun enlerin ve ilklerin arasına girmeye devam edecek olan Hatay, küllerinden tekrar doğacak. Başarılarından dolayı öğrenci ve yöneticileri tebrik ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

Aşçılık öğrencilerini büyük emeklerle yarışmaya hazırlayan Yiyecek İçecek Öğretmeni Bahar Doğru, “Yıkılmış bir kentin yılmamış gençleri olarak şehrimizin tarihi dokusunu ve üretken ruhunu yaşatmak, zengin mutfağımızın unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini ise dünyaya tanıtmak için yola çıktık. Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi yapıp sergileyerek öğrencilerimiz çok güzel başarılar elde etti. Bizler, katıldığımız yarışmada şehrimizin asla yıkılmayacağını yıkılsa da yıkılmayan gençlerle ayağa yeniden kalkacağını gösterdik.” dedi.

Ayrıca öğrencilerin gastronomi alanındaki faaliyetlerine destek olmak ve Büyükşehir bünyesinde staj yapmalarına olanak sağlamak amacıyla HBB ile Nimet Fahri Öksüz Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.