Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, mahalle ziyaretlerinde yaptığı durum değerlendirmesinde Suriyeli nüfusa dikkati çekti. Başkan Savaş, "Bu kadar yüksek nüfusla Suriyelilerin Belediye Başkan adayı çıkarması sürpriz olmayabilir" dedi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kırıkhan’da Gündüz, Karaelmaslı, Söğütlüöz, Çamsarı ve Kangalı Mahallelerinde vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflar ile buluştu.

Önümüzdeki yerel seçimlere de değinen Başkan Savaş, "Bu kadar yüksek Suriyeli nüfus ile Reyhanlı'da Suriyelilerin belediye başkan adayı çıkarmaları sürpriz olmayabilir. Suriyeli kadınların doğum oranları çok yüksek. Hatay'da 550 bin Suriyeli var. Bu kadar Suriyeliye kim ikametgâh verdi? Neden seçimler öncesi Suriyeli nüfusunda artış olurken seçimlerden sonra sayıları azalıyor, bu sorular cevap bulmalı” ifadelerini kullandı.

Suriyelilere her şey bedava iken Türk vatandaşlarının hastaneye dahi gitmekte zorlandığını anlatan Savaş, binlerce Suriyelinin kimliğinin olmadığını, eğitim almamış insanların içimizde dolaştığını, bunun da ileride huzur ve asayiş sorunlarına sebep olmasından endişe ettiklerini kaydetti.

11 sene önce sığınmacılar konusunda söylediklerinin bazı kesimlere afaki geldiğini hatırlatan Savaş, “Şimdi geldiğimiz nokta haklılığımızı gösteriyor.” dedi.

"KONUŞMALARIM POLİTİK DEĞİL MİLLİDİR"

İskenderun’un il yapılması isteğinin Hatay bütünlüğüne zarar verebileceğini vurgulayan Lütfü Savaş, “Hatay'a sahip çıkmalıyız. Bu şehir bize Gazi Mustafa Kemal’den emanet, bizde çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bu şehre sahip çıkmak zorundayız. Konuşmalarım politik değil, millidir. Bu işin partisi yok." ifadelerini kullandı.

Kırıkhan Yeni Sanayi Sitesi esnaflarıyla da görüşen Başkan Savaş, alın terini katarak bu memleketin dertlerine emeğiyle katkı sağlayan sanayi emekçilerine teşekkür etti.

Halk toplantılarında Başkan Savaş’a, CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Turgay Kılıçoğlu, CHP Kırıkhan Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Hırfanoğlu, Kırıkhan Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Durgun eşlik etti.