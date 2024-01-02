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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın 15 ilçesinde yeni yol, bakım ve onarım ile birlikte yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Vatandaşların ulaşımını rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını hızlandıran Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yıpranan ve deforme olan yollarda beton asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında Payas ilçesine bağlı Karacamii Mahallesi Ahi Evran Bulvarı, Arsuz ilçesine bağlı Hacıahmetli Mahallesi 70.Sokak ve Erzin ilçesinde Hanifi Soylu Bulvarı’nda beton asfalt serimi devam ediyor.

Ekipler ayrıca olumsuz hava koşullarında tıkanıklıkları ve riskleri önlemek amacıyla Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesinde bulunan Defne Devlet Hastanesi yolunda yağmursuyu hattı (büz döşeme ) çalışması gerçekleştiriyor.