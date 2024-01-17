Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi, son günlerde il genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının sebep olduğu sorunlarla mücadele kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.HATAY (İGFA) - Şiddetli yağışlardan dolayı teyakkuza geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı; Defne, Samandağ ve Altınözü ilçelerinde ortaya çıkan olumsuzluklara karşı hızlı bir şekilde müdahalelerde bulunuyor.

Büyükşehir ekipleri; Samandağ’da Meydan ve Yoğunoluk Mahalleriyle birlikte Defne’de Ballıöz ve Harbiye Mahallelerinde vatandaşların ulaşımda zorluk çektiği çamurlu ve çukurlu yollarda stabilize malzeme serimi ile yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Altınözü Kansu Mahallesi’nde bulunan Kansu İlköğretim ve Ortaokuluna ait bahçenin zemininde sağanak yağıştan dolayı oluşan çukur ve çöküntüler, dayanıklı dolgu malzemeleriyle dolduruldu. Bu çalışma sayesinde daha sağlam ve daha kullanılışlı bir duruma getirilen okul bahçesinin zemini, öğrenciler için de keyifli vakit geçirebilecekleri daha güvenli bir ortam haline getirildi.

Büyükşehir yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla her türlü afete karşı önlem alıp müdahale etmeye devam edeceklerini belirtti.