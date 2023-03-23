TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da çadır kentte yaşayan afetzedelere ziyarette bulundu.HATAY (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan'ın ilk iftarını, depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay'da vatandaşlarla yapacak.

Kırıkhan’daki iftar öncesi Hatay’ın diğer ilçelerini ziyaret eden Başkan Şentop, ilk olarak Narlıca'daki Çadır Kent'te depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Çadır Kent'teki çocuklarla da bir araya gelen Şentop, alanda bulunan 'Gezici Kütüphane’ye de girerek, çocuklarla birlikte kitapları inceledi. Şentop, daha sonra yapımı süren yerlere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.