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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen yeni yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların ulaşımını rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla Arsuz ilçesine bağlı Konarlı Mahallesi’ndeki 4 bin metrekarelik alanda parke çalışmalarını başlattı.

Depremin etkisi ile de deforme olan dört sokağa parke döşemeye başlayan Büyükşehir ekipleri, çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Hatay ekipleri ayrıca Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi’nde depremden hasar gören kaldırımların onarımını yapıyor.