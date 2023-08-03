Çözüm ortağı olarak gördüğü mahalle muhtarları ile görüşme gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bütün kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket ederek Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, deprem sonrası Hatay’ın 15 ilçesinde mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Yayladağı ilçesine bağlı Leylekli, Eğerci, Kösrelik, Yenice, Olgunlar, Kulaç, Çabala, Gürışık ve Yalaz Mahalle muhtarları ve sakinleri ile bir araya gelen Başkan Savaş, deprem sonrası yaşanan sıkıntıları ilk ağızdan dinledi.

“DEPREM KÖY NÜFUSLARINI ÇOK ARTTIRDI, ÖĞRENCİLER İÇİN İNTERNET ALT YAPISININ GÜÇLENMESİ KONUSUNU İLGİLİLERE İLETECEĞİZ’’

Ziyaretlerde mahalle sakinlerini de tek tek dinleyen Savaş, bazı gençlerin internetin yavaşlığından ve yetersizliğinden şikayet etmesi üzerine, bu sorunu ilgililere aktaracağını bildirdi.

Depremin ardından telefon iletişiminde ciddi problemler yaşandığını hatırlatan Savaş, “Gittiğimiz birçok köyde gençler internet yetersizliğinden yakınıyor. Deprem Hatay’da köy nüfuslarının çok artmasına neden oldu. Bu sorunu ilgililere aktaracağım’ dedi.

Hatay’ın depremden en çok etkilenen illerden biri ve belediyenin hizmet binalarının kullanılamaz halde olduğunu hatırlatan Savaş, ‘Birçok çalışma arkadaşımızı kaybettik. Birçok kurum ve kuruş da depremden çok büyük hasarlar aldı. Şehrimizin yeniden eski günlerine kavuşması için ilk günlerden beri sahalardayız. Yaralarımızı sarmak ve şehrimizi yeniden eski güzel günlerine kavuşturmak biraz zaman alacak ama herkesin bu konuda Hatay’a destek vermesi lazım” diye konuştu.

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