Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Ramazan Bayramı'nın huzurunu paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla 6 Şubat depremlerinde kayıplar yaşamış aileleri ziyaret etti.HATAY (İGFA) - Asrın felaketinde oğlunu, gelinini ve üç torununu kaybeden Müzeyyen ve Mehmet Doğru çiftini, Antakya Gülderen Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Başkan Öntürk, ailenin acısına ortak olarak bayramlarını kutladı.

Doğru ailesi ile dertleşerek yüreklerine bir nebze de olsa su serpen Başkan Öntürk, Doğru çiftinin ve depremlerde yakınlarını kaybeden tüm aileler birlikte deprem nedeniyle sağlık sorunları yaşayan tüm vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceğini vurguladı.

BÜYÜK ACILARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Dayanışma ve birlik ruhunu şehrin her köşesine yayacaklarını aktaran Başkan Öntürk HBB Başkanı Öntürk, “Büyük yıkımlar sonrası yaşadığımız büyük acıları hep birlikte ve sevgiyle aşacağız. Öncelikle tüm deprem şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Bu kutsal bayramın manevi atmosferinde ve sonrasında, acılara ortak olmak ve desteklerimizi sunmak için Hatay’ımızı adım adım gezmeye devam edeceğiz.” dedi.