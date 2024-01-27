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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğiyle, Antakya Günyazı mevkiinde HBB Expo Yerleşkesi karşısında dezavantajlı kişilere psikolojik, sosyal ve maddi destek olmayı amaçlayan “Kadın, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nin yapımı tamamlandı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alması planlan Koordinasyon Merkezine Büyükşehir Belediyesi, yer tahsisinde bulunarak çevre düzenlemesi ve her türlü alt ve üstyapı hizmetleriyle katkı sağladı.

Merkezin son durumu hakkında bilgi vermek için düzenlenen toplantıya, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi başkanlığında, UNDP ve BM’nin diğer yan kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte HBB yetkilileri de katıldı.

AHONSİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDŞİYESİYLE İŞBİRLİKLERİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Toplantıda konuşan Babatunde Ahonsi “BM’nin tüm birim ve ekipleriyle birlikte bugün Hatay’ı ziyaret ediyoruz. Bugün burada olma amacımız, yıkıcı depremden bir yıl sonra depreme müdahale çalışmalarının toparlanma çalışmaları ne durumda olduğunu anlamaya çalışmak ve aynı zamanda depremden en ağır hasar alan illerden biri olan Hatay ve halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu tekrar ifade etmek. Projemiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) deprem sonrası yardım çalışmalarını yaptığı katkılardan sadece biri. Umarım burada oluşumuz bu ziyaretimiz vesilesiyle zaten mevcut olan ortaklıklarımız, işbirliklerimiz daha da sürecektir, daha da ivme kazanacaktır. Hatay halkına bu işbirlikleri sayesinde desteğimizi sürdürmek istiyoruz. En kısa zamanda tam ve toparlanmaya doğru ilerlemenin kaydedilmesi yönünde hep birlikte çalışmak istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve diğer ortaklarla yapılan iyi işbirlikleri çok önemli. Bunların sürdürülmesini arzusundayız.” açıklamalarında bulundu.

Tesisin kurulmasına destek olan BM’nin yan kuruluşlarına ve UNDP’ye teşekkür eden HBB yetkilileri, depremin ilk gününden itibaren afetten en çok etkilenen dezavantajlı gruplar için proje çalışmalarına devam ettiklerini bu kapsamda da yaşlı, engelli, kadın ve çocukların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir tesisin kurulduğunu ifade etti.

Tesiste yaşlı, çocuk, kadın, engelli destek birimi odalarıyla birlikte danışanlara; uzmanlar tarafından psiko-sosyal danışmanlık, rehberlik, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri verilecek.

Çocuklar için sanat atölyesi ve açık hava oyun alanlarının yer aldığı Koordinasyon Merkezinde ekonomik durumu yetersiz engellilere ayni ve nakdi yardımlar da yapılacak.

307 metrekare kapalı prefabrik yapıdan oluşan tesis, 8 Şubat 2024 tarihinde hizmet vermeye başlayacak.