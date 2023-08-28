Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremden önce yürüttüğü halk sağlığı eğitimi programına yüzyılın felaketinden sonra da kararlılıkla devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını iyileştirmek adına yürüme zorluğu çeken vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla YSYD İnsani Yardım Derneği ile Yenigün Işığı Özel Eğitim Kurumları işbirliğiyle ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Özellikle çadır kent ve kırsal kesimlerde yaşayan kadınlara yönelik olarak planlanan halk sağlığı eğitimleri; gebeliği önleyici yöntemler, kadın sağlığı sorunu, temizlik ve beslenme gibi konularında kadınların bilgilenmesini, bilinçlenmesini ve yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi amaçlanıyor.

Gerek duyulduğunda Türkiye Halk Uzmanları Derneği işbirliği ile kurulan Kadın Üreme Sağlığı Birimine yönlendirilen kadınlar, bu sayede üreme sağlığı konusunda uzman danışmanlarla bire bir iletişime geçerek profesyonel sağlık yardımı alıyor.

Ayrıca fizyoterapistlerin eşliğinde manuel fizyoterapi yöntemleri uygulanarak kadınların kas-iskelet sorunlarına çözümler aranıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla yürüttüğü bu kapsamlı halk sağlığı eğitim programlarıyla toplumun genel sağlık bilincini arttırmayı hedefliyor.