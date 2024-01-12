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Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilk yardım bilincinin geliştirilmesi ve eğitim almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla İlk Yardım Eğitim Merkezi açtı.HATAY (İGFA) - Antakya Kiptaş Geçici Yaşam Alanında Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından açılan İlkyardım Eğitim Merkezi vatandaşlara ücretsiz ilk yardım eğitimi vermeye başladı.

Merkeze gelen kursiyerlere, eğitmenler pratik ve uygulamalı eğitimler vererek herhangi bir afet durumunda ilk olarak nasıl müdahale edilmesi konusunda bilgiler veriyor.

Eğitimlerde ayrıca ev kazalarında, solunum yolu tıkanmalarında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık ve burkulmalarda, acil bakım gerektiren hastalarda ve yanık gibi önemli konularda nasıl davranılması gerektiği öğretiliyor.

Toplamda 16 ders saati ve 2 iş günü süren kursun sonunda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel İlk Yardım Sertifikası verilecek.

İlk yardım kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, İlk Yardım Eğitim Merkezi'ne başvuru yapabilir.