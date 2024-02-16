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Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirmiş olduğu istinat duvarı çalışmalarıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini güvence altına alıyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirmiş olduğu istinat duvarı çalışmalarıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini güvence altına alıyor.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren HBB, olası toprak kayması ve çöküntülerin de yaşanmaması amacıyla Arsuz ilçesine bağlı Çetillik Mahallesinde 15 metre, İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi’nde 25 metre uzunluğunda yol koruma amaçlı duvar yapımına başladı.

Mahallelerdeki riski gidermek amacıyla kısa süre içerisinde harekete geçen Büyükşehir ekipleri, çalışmalarının ihtiyaç duyulan bölgelerde devam edeceğini belirtti.