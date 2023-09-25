Hatay Samandağ'da halk toplantılarında vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını teşvik etmek ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla üretim alanı sıkıntısı yaşayan kadın kooperatiflei için yer tahsisi sağladıklarını söyledi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesinde düzenlenen halk toplantılarında vatandaşlar, muhtarlar ve sporcularla bir araya geldi.

Yaylıca, Cumhuriyet, Vakıflı, Hıdırbey, Çiğdede Mahallelerini ziyaret eden Başkan Savaş, deprem sonrası yaşanan sorunları tek tek dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Vakıflı Mahallesinde, Yeniden Hatay Yeniden Hayat Kadın Kooperatifini ziyaret eden Başkan Savaş, kadın girişimcilerden kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Toplantıda, kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmalarını teşvik etmek ve yerel ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla yapılacak işbirlikleri ele alındı.

Kadın kooperatifi üyeleri, Savaş'a ürettikleri organik ürünlerin tanıtımını yaparak kooperatifin misyonu ve hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında tarım emekçilerini desteklediklerini hatırlatan Başkan Savaş, "Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, yerel ekonomimizin canlanmasına büyük katkı sağlayacak. Kooperatif ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olması dâhilinde ihracat noktasında belediye olarak destek oluyoruz. Üretim, ambalaj, saklama gibi konularda teknik eğitimlerle destek olmaya çalışıyoruz. Üretim alanı sıkıntısı yaşayan kooperatifler için de yer tahsisi sağlıyoruz. Ayrıca online satış platformu üzerinden de katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.