Depremin yaralarını sarmaya devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri larva, kemirgen ve haşereye karşı il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar sırasında çevreye ve doğaya zarar vermeden insan sağlığını, dezenfektasyon kullanarak ön planda tutarken, uygulamalar konteyner ve çadırkentlerde insanların ortak alan olarak kullandıkları mobil tuvalet ve mobil banyolar ile bu merkezlerin çöp toplama alanlarında yoğunlaştırıldı.

Ekipler çalışmalarını rögar, kanal, foseptik çukurları gibi larva ile haşerelerin üreme alanlarında titizlikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlarla gerçekleştirirken, 5 ayrı ekip 7 araçla yüzlerce kişiye barınma imkanı sağlana konteynırlarda, çadırkentlerde ve 7 ayrı mahallede 900 ayrı noktada ilaçlama yaptı. HBB ekipleri, termalfog haşere, larva ilaçlama, çadır kireçleme ve uçkun, mobil tuvalet ve mobil banyo temizliği, rögar dumanlama yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artmasıyla insan sağlığını korumak için önlemler almaya titizlikle devam edeceklerini belirtirken, vatandaşlardan da yemek artıklarının mümkün olduğunca yaşam alanlarından uzak, çöp konteynırlarında biriktirilmesi istendi.