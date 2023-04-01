Konya Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya Sanayi Odası işbirliğinde Hatay Narlıca’da Konya Bedesteninin temeli atıldı.HATAY (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya Sanayi Odası işbirliğinde Hatay Narlıca’da Konya Bedesteninin temeli Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı’nın katılımıyla atıldı.

“YAKLAŞIK İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, şehrin ticari yaşamını canlandırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Ticaretin hızlanması için, şartların bir an önce düzelmesi için yeni bir aksiyon almamız gerekiyordu. Sayın Valimizin yönlendirmesiyle, Genel Başkanımızın tensipleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın altyapı yardımlarıyla, Sanayi Odamızın destekleriyle biz 152 dükkandan oluşan bir bedesten kurma çalışmalarına başladık. Bugün gördüğünüz gibi iki bloğu tamamladık. Toplam 152 dükkan yapmış olacağız. Bunu da 10-15 gün gibi kısa bir sürede yapacağız. Yaklaşık 20 metrekarelik kapalı alana haiz olan ve 40 metrekarelik dükkanlardan oluşan bir bedesten oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“ALLAH MİLLETİMİZİ TÜM AFETLERDEN KORUSUN”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın depremin ilk anından itibaren adeta şehrin altyapısını yeniden inşa ettiğine dikkat çekerek, “Bugün burada da ticaretin tekrar canlanması noktasında çok güzel bir bedesten çarşının temel atma töreninde bir aradayız. Allah milletimizi tüm afetlerden korusun. Bizler MÜSİAD olarak, birçok sivil toplum örgütünün yardım ettiği gibi depremin ilk anından beri, ilgimizi, desteğimizi buralara vermeye devam ettik ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TİCARİ HAYATI CANLANDIRACAK BİR FAALİYETİN İÇERİSİNDEYİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak özellikle Hatay’da depremin ilk anından itibaren çok önemli faaliyetler yürüttüklerine işaret etti. Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, odalarımız, borsalarımız, önce arama-kurtarma faaliyetlerine başlamıştık. Sonra insani yardımla devam etmiştik. Şu an altyapı çalışmalarını yürütüyoruz. MÜSİAD Konya Şubemiz de depremin ilk anından itibaren özellikle yardım faaliyetlerinin organize edilmesi konusunda çok büyük fedakarlık, özveri ve başarı ortaya koydu. Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde altyapı faaliyetlerine devam ediyoruz. Bir taraftan Sanayi Odamız, Borsamız, Ticaret Odamız, Karatay, Meram, Selçuklu belediyelerimizle birlikte konteyner kentler inşa ediyoruz. Burada özellikle MÜSİAD desteğiyle şehrin ticari hayatını canlandıracak bir faaliyetin içerisindeyiz. MÜSİAD Genel Başkanımıza, Konya Şubemize, Konya Sanayi Odası yönetimine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Konya olarak yaraların sarılması için bir bütün halinde hareket ediyoruz. İnşallah ihtiyaç olduğu sürece ihtiyaçların giderilmesi konusunda Hatay’da olmaya devam edeceğiz” cümlelerine yer verdi.

“İYİ ŞEYLERİ HEP BERABER YAŞAYACAĞIZ”

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da Hatay’da örnek bir çalışma yapıldığına vurgu yaparak, emeği geçenleri tebrik etti. Alpay, “İyi şeyleri hep beraber kısa zamanda yaşayacağız inşallah. Depremin yaralarını sarmak, yeniden normale dönmek ve hayatla kucaklaşmak mümkün olacak. İnşallah burası bir prototip olarak örneklik oluşturur, devamı gelir diye temenni ediyorum. Ben emek veren tüm arkadaşlarımı, kardeşlerimi, yürekten kutluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin inşallah” diye konuştu.

“700 CİVARINDA MÜRACAAT VAR”

Hatay’da koordinatör vali görevini yürüten Burdur Valisi Ali Arslantaş da depremden etkilenen esnaf için önemli bir katkı sunacak bedesten çarşısının hayırlı olmasını temenni etti. Vali Aslantaş, “Depremden etkilenen 13 bin esnafımız var. Küçük esnafımız var. Burada da yaklaşık yüzde birini barındıracağız. Buranın müracaatlarını bile aldık biz. Yaklaşık 700 civarında müracaat eden var burası için. Bunların da kuralarını çekmeye başlayacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından çarşının temeli dualarla atıldı.

YETİMLERE BİSİKLET HEDİYESİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra MÜSİAD Konya Şubesi’nin Hatay’ın Yayladağı İlçesinde düzenlediği bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bayır Bucak Yetimleri Koruma Derneği’nde eğitim gören 79 öğrenciye bisiklet hediye edildiği törende çocuklar mutlu edildi.