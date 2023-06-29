Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, özel bir televizyon kanalı yayınında Hatay'ın demografik yapısının değişme riskine yönelik soruları yanıtladı.HATAY (İGFA) - Yayında Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın daha önce bir konferansta yaptığı konuşma yayına verildi. Ortaylı'nın, Hatay’ın demografik yapısı ve Suriyeli nüfusun artışı ile ilgili değerlendirmeleri ve bu konuda Savaş'ın söylemlerinin dikkatle izlenmesi gerektiği yönündeki değerlendirmelerini dinleyen HBB Başkanı, Ortaylı'nın çok önemli bir tarihçi olduğunu hatırlattı.

Ortaylı'ya teşekkür eden Başkan Savaş, sunucunun "demografik yapının değişmesi ile ilgili korkuyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle dedi: "Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben korkmam, mücadele ederim. Hatay halkını da mücadele ettiririm. İnanmışız ve inanmışlarla birlikte bu şehrin geleceği için mücadele ederiz. Biz bu bölgenin tarihini iyi biliyoruz. Sayın İlber Ortaylı bizden çok daha iyi biliyor. Kendisi profesördür ve tarihçidir aynı zamanda. O bizim konuşmalarımızı takdir ediyorsa demek ki aynı kaygıları o da taşıyor. Biz 1918-1938 yılları arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Rahmetli Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen’in hem stratejik anlamda hem de silahlı mücadele anlamında desteğiyle bir bağımsızlık mücadelesi vermişiz. Bağımsızlığımızı kazanmışız. O dönemde kimlerle nasıl mücadele etmişler, demografik yapının önemini nasıl öğretmişler o yirmi yılı okuyan çok iyi bilir. Ben bu konuları konuşmaya başladığımda bizim kadınlarımızın doğum oranı 2.01’di. Şu anda 1.94’e düşmüş durumda. Bizim kadınlarımız ortalama 29 yaşında evleniyor. Suriyeli kadınlar 13 yaşında evleniyor. 15 yaşında doğum yapmaya başlıyor ve her kadın 5,3 çocuk doğuruyor. Bir erkek tek bir kadınla evlenmiyor, çoklu evlilik var genelde. İki, üç veya dört kadınla evleniyorlar. Ortalama bir erkeğin 15-16 çocuğu oluyor ve bu çocukların birçoğunu okutamıyorlar"

Hataylı olan yaklaşık beş yüz bin kişinin deprem sonrası şehirden ayrıldığını da vurgulayan Savaş, zaten Hatay nüfusunun azaldığını, Suriyeli nüfusun oldukça fazla olduğunu sözlerine ekledi.