İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mor Otobüs ile Hatay Defne’de depremzede vatandaşlara hijyen çantası dağıtıyor.HATAY (İGFA) - Merkez Üstü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri etkileyen depremlerin ardından yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi yaraları sarmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mor Otobüs ile Hatay Defne Harbiye Mahallesi’ndeki depremzede vatandaşlara hijyen çantaları dağıtımına başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, depremzede vatandaşlara ihtiyaca yönelik oluşturulan ve içinde diş macunu, diş fırçası, şampuan, ped, sıvı sabun, traş köpüğü, traş bıçağı, tırnak makası, tarak, saç fırçası, kâğıt mendil ve tekli sabundan oluşan hijyen çantaları dağıttı.