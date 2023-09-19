Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından günlük yaşamın devam ettiği bölgelerde beton asfalt çalışmalarına devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler okulların da açılmasıyla birlikte öğrencilerin ulaşımının daha rahat sağlanması için öncelikle nüfus yoğunluğu artan ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Antakya ilçesine bağlı Üçgedik ve Alazi Mahallesi’nde 5 km’lik yolun asfalt yapımına başlanmıştı. Ekiplerin özverili çalışmaları ile Üçgedik Mahallesi’nden başlanan çalışmalar Alazi Mahallesi çıkışından tamamlanacak.

Yetkililer, Üçgedik Mahallesi’ndeki yol sorunun çözüldüğünü Alazi Mahallesi’nde ise en kısa zamanda çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

Mahalle sakinleri yol asfaltlama çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti.