6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin acısı tazeliğini korurken Hatay'da riskli binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.Emine Pınar Turan Kahraman/ HERKES DUYSUN

HATAY (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve11 ili etkileyen depremden kalan izler silinmeye çalışılıyor.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan depremin ardından enkaz kaldırma faaliyetleri hızla başlamış, şehirleri yeniden imar etme çalışmalarına start verilmişti.

Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından hasarlı ve riskli binaların yıkımı da hız kazandı.

Herkes Duysun muhabirinin kadrajına yansıyan görüntülerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek riskli binaların yıkıldığı ve söz konusu binaların enkazlarının kaldırılmaya devam edildiği görüldü.

Öte yandan bölgedeki bazı vatandaşlar, bazı enkazların altından zaman zaman kemiklerin çıktığını kaydetti.