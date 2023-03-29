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Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ümraniye’de mezarlıktaki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Ümraniye’de mezarlıktaki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde Sağlık Bakanlığına ait 2 adet konteyner çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin R.K., A.Y. ile Y.B.Ç. oldukları tespit edildi. 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 2 adet konteyner de bulundu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremlerde kullanılmak üzere gönderilen Sağlık Bakanlığına ait 2 adet konteyneri çalan 3 şüpheli yakalandı.

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