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Ekipler Yayladağı ilçesi Arslanyazı ve Hisarcık mahallelerini Antakya-Yayladağı Karayoluna bağlayan 7 kilometrelik bağlantı yolunda beton asfalt öncesi yağmur suyu kanalı açılması ve zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle nüfus yoğunluğunun büyük oranda arttığı Yayladağı ilçesinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Arslanyazı ve Hisarcık mahalleleri bağlantı yolu asfaltlanacak. HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde 6 Şubat depremleri ve son dönem yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle hasar görerek bozulan yolları yenilemeye devam ediyor.

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