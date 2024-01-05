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Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaşam kalitesini yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Hatay’ın dört bir yanında yol yapım, bakım, onarım, çevre düzenleme, kanal-dere temizliği ve ıslahı çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri Arsuz ilçesi Yukarıkepirce ve Helvalı Mahallelerinde üretim alanları için stabilize yol çalışmalarını tamamladı. Aynı zamanda Nardüzü Mahallesi’nde yeni imar yolu açtı.

Belen ilçesinde Şenbük ve Benlidere Mahallelerinde trafik akışının sağlıklı olmadığı yollarda yürütülen temizlik ve düzenlemelerle birlikte su akışını kontrol altına almak amacıyla Şekere Mahallesi’nde dere ıslahında ise sona gelindi.

Ayrıca İskenderun’da İsmet İnönü Mahallesi’nde yer alan derenin temizliğini de gerçekleştiren ekipler, olası su taşkınlarını azaltmaya yönelik tedbirler alıyor.

Tüm Hataylılara daha yaşanabilir bir çevre, daha güvenli ve akıcı ulaşım ağları sunma gayreti içinde olduklarını belirten HBB yetkilileri, faaliyetlerini titizlikle ve kararlılıkla yürüteceklerini bildirdi.