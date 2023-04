Depremin en çok hasar verdiği Hatay’da 6 Şubat’tan bu yana çalışmalarını sürdüren KAGİDER, Habibat Derneği, Han Spaces, Endeavor Türkiye ve Girişimcilik Vakfı ile birlikte bir konsorsiyum oluşturarak, uygun alanları Topluluk Merkezi’ne dönüştürdükten sonra buraları çalışma, kapasite geliştirme, yepyeni girişimlere ve iş birliklerine çalışma ortamı oluşturma hedefiyle hazırladıkları projelerini Afet Koordinasyon Merkezinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a sundu. HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş bu konsorsiyumu oluşturan 5 sivil toplum kuruluşuna dünya mirası bir şehir olan Hatay’a yapacakları katkılar için teşekkür ederek, bu tip büyük çapta üretilen ve sürdürülebilir olan projeler sayesinde kendilerini çok daha güçlü hissettiklerini, çok daha hızlı bir şekilde eski güzel günlere ulaşacaklarını bildiklerini, bu projenin kendilerine sadece moral değil aynı zamanda umut da verdiğini belirtti.

Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Hatay bölgesindeki kadın girişimciler konusunda hizmete hazır oluklarını, girişimci kadınları daha da ileriye taşıyacak projeleri hep birlikte yaratacaklarını, kadınlardan ne kadar ürün ve hizmet alınabilirse, kadınlar ne kadar çok kalkınırsa aileyi de o kadar çok kalkındıracağını anlattı.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır sunum sırasında projeyi “Depremin Hatay’da yarattığı yıkım çok büyük. Kaynaklar sınırlı, temel amacın nitelikli iş gücünün bölgede kalmasını sağlamak için ticari hayatın canlandırılması, ekonomik faaliyetin devam etmesi ve iç göçün yönetilmesi çok önemli. İşletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için iş yerleri yıkılan insanların ve çalışanların bölgede kalması amacıyla uygun ortamların oluşturulması lazım” sözleriyle özetlerken sözlerini şöyle sürdürdü: Girişimcilik Vakfı, Endeavor Türkiye, KAGİDER ve Han Spaces ile birlikte hazırladığımız proje ile 2 yıl sürekliliği olacak çalışma ihtiyacında olanlar, öğrenciler, girişimciler, ofisi zarar görenler, uzaktan çalışanlar, gönüllüler için uygun çalışma ortamları kurulacak. Buralarda bölgeyi yeniden ayağa kaldırmayı çabuklaştıracak, kadın girişimcileri destekleyecek, yerel kalkınmaya, üreticilere, e-ticaret yapanlara, pazaryeri oluşturmaya destek olmayı hedefliyoruz.

Proje sunumunda söz alan bir diğer isim olan Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ise görev telakki ederek geldikleri Hatay’da hem yaraların bir an önce sarılması hem de geleceğe yönelik adımların bir an önce atılması için günümüzün iş dünyasında çağdaş gereksinimlerini bir araya getirecek, azami ihtiyaçlara cevap verebilecek, yaşamın bu topraklarda bir an önce yeniden yeşertilmesi için bu oluşumda olduklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Endeavor Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ise merkezlerindeki girişimcilik ofisleriyle Hatay’da kurulacak ofisler arasında köprü olmak istediklerini, çevrede yaptıkları incelemeler sırasında gördükleri olumlu tablo karşısında daha motive olduklarının altını çizdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile konsorsiyum adına Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır protokolü birlikte imzalarken, Topluluk Merkezi’nin Nisan ayı içinde EXPO Fuar alanında kurulumunun ardından çalışmalarına hemen başlaması planlanıyor.