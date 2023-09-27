Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında düzenlenen toplantıda 29 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, toplu taşıma araçlarında 60 dakika içinde yapılan aktarmalı yolculuklarda tam ve indirimli ücretin %35'i oranında uygulanan aktarma indiriminin şehir içi ve kısa mesafelerde tam ve indirimli ücret üzerinden yüzde 70 oranında indirimli olarak uygulanması kararlaştırıldı.

UKOME kararı ile Hatay genelinde ihtiyaç üzerine 400 adet S plaka (öğrenci taşımacılığı) ve 300 adet C plaka (personel taşımacılığı) yapılması için ihale kararı alındı.

İskenderun şehirlerarası otobüs terminaline giriş ve terminalden Antakya terminal istikametine çıkış ta zamandan ve yakıttan tasarruf etmek adına önceden kullanılan otoban güzergahı iptal edilerek şehir merkezindeki alt geçitler kullanılarak transit geçilmesi ile ilgili karar alındı.

Ayrıca, Kırıkhan ilçesi, Karataş Mahallesi 1. sokakta bulunan TPO Karataş Konteyner Yaşam Merkezine (Arkıtça) ulaşım sağlamak adına yeni güzergah revizyonu yapıldı.