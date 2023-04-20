Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve merkez ilçe belediyelerinin katkılarıyla depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hatay’da kurulan Konya Konteyner Kent’te Ramazan Bayramı öncesi çocuklar ve aileleri unutulmadı.KONYA (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için Konya seferber olmaya devam ediyor.

Hatay’da depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Konya Konteyner Kent’in 1’inci etabında toplamda 448 konteyner yer alırken bin 445 vatandaşburada yaşıyor.

Bayram öncesi açılışı yapılan Konya Konteyner Kent’te 467 çocuğa Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.

Ayrıca Konya Ticaret Odası, konteyner kentte bulunan tüm ailelere bayram şekeri ikram etti. Bayram öncesi konteyner kentte duygu dolu anlar yaşandı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bu arada Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi de bayram öncesi Konya Konteyner Kent’te depremzede vatandaşlarımıza ziyafet kolileri ulaştırdı.

KTO Karatay Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal sorumluluk projesi kapsamında kermes etkinliği ve öğrenci toplulukları tarafından “yeryüzü iftarı” organizasyonu yapılmıştı. KTO Karataylı öğrencilerin yoğun katılım sağladığı kermes ve iftar organizasyonundan elde edilen gelirle “bu paketin içinde kardeşlik var” yazılı ziyafet kolileri hazırlandı.

Toplamda 357 yardım kolisi KTO Karataylı öğrenciler ve idari çalışanlar tarafından ailelere bayram öncesi ulaştırıldı. Öğrenciler, Konteyner Kent’te kalan ailelerin bayramlarını da kutlarken,depremzede çocuklara yönelik keyifli aktiviteler de düzenlendi.