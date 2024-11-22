Deprem sonrası Hatay’da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’ye örnek çalışmaları dolayısıyla Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora ünvanı verildi.KONYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Hatay’ı ayağa kaldırmak için gösterdiği gayretlerle gönüllere giren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora ünvanı takdim edildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda her iki şehirden de çok sayıda katılımla düzenlenen Fahri Doktora Töreni’nde ilk olarak Hatay ve Konya türkülerinden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, depremden sonra Hatay’da yaptıkları çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, bürokratlara, yerel yöneticilere ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Depremden sonra Türkiye’nin dört bir yanından vatan evlatlarının akın akın bölgeye yardıma koştuklarını kaydeden Prof. Dr. Eren, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da yürüttüğü yardım ve ihya faaliyetlerine değinildiğinde Konya halkının nasıl kendilerini Hatay’a vakfettiğinin daha kapsamlı anlaşılacağını vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin ilk anından itibaren bölgede bulunmaktan her zaman şeref duyduğunu ifade ederek, “Bu şehirde pek çok insanla karşılaştık. O insanlardan bir tanesi de bugün fahri doktora alacak ki daha fazlasını da hak eden bizim gönlümüzde, Uğur İbrahim başkanımızdı" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın da, 6 Şubat 2023’te Türkiye’nin tarihinde rastlamadığı bir afetle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hatay’ımız çok zor günlerden geçti. Ama şükürler olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bakanlarımızın, valimizin, siyasetçilerimizin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, illerimizin katkılarıyla bugün Hatay hızlı bir şekilde ayağa kalkıyor. Yeni göreve başladım ancak Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın depremin hemen akabinde bütün ekibiyle Hatay’a intikal ettiğini biliyorum. Başkanımızın ve valimizin koordinasyonunda hayırsever Konya halkının da desteğiyle, bütün imkanlarıyla, sivil toplumuyla, odalarıyla, sanayicisiyle, STK’larıyla, gücü, imkanı olan herkesin katkılarıyla tüm Konya’nın Hatay’da olduğunu biliyorum. O gün nasıl başlamışsa bugün de halen belediyemizin nezaretinde Konya’mızın Hatay’ımıza destekleri devam ediyor. İnşallah bu destekler bundan sonra da devam edecektir. Ben Fahri Doktora ünvanı verilmesini değerli başkanımız adına son derece önemli ve anlamlı buluyorum. Bu aslında bir kadir şinaslıktır ve bir takdirin ifadesidir. Hem rektörümüze hem valimize hem bu kararı alan senatomuza şükranlarımı ifade ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm Konya’nın depremde yaptığı çalışmaları anlatan video izlendi.

Beğeniyle izlenen videonun ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar okunarak Fahri Doktora Diploma Töreni gerçekleştirildi.

Fahri Doktora diplomasını Rektör Prof. Dr. Veysel Eren’in elinden aldıktan sonra bir konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da ve diğer illerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. “6 Şubat depremi ruhumuzda, bedenimizde, kalbimizde en derin izler bırakan günler oldu” diyen Başkan Altay, depremden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Tüm Konyalıların bu işte emeğinin olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Biz, Hatay’ı unutmadık ve bugün fahri doktorayla Hatay’ın bizi unutmadığını görmüş olduk. İnşallah bu kardeşlik ilelebet sürecektir. Konya ve Hatay’ın kardeşliği adına bu önemli günde sizinle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” cümlelerini kullandı.