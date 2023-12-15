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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Erzinli Şehit J.Uzm. Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın yeğeni özel gereksinimli Cemre’ye tekerlekli sandalye hediye etti.HATAY (İGFA) - 2020 yılında şehit düşen Hüseyin Yırtıcı’nın yakını Cemre’nin ailesinin talebi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaşam koşullarını kolaylaştırma ve kendini iyi hissetmesi amacıyla kısa süre içerisinde Cemre’nin ailesinin talebine cevap veren Büyükşehir ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın talimatı ile tekerlekli sandalyeyi Cemre’ye teslim etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “ Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizim gözbebeğimiz ve hassas yanımızdır. Belediyemiz her daim şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet duyguları ile maddi ve manevi imkânları ile yanlarında olacak; siyasetten uzak hizmet anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Tekerlekli sandalyenin teslim görüntülerinin yayınlanmasını isteyen ve tüm engellilerinin taleplerine duyarlı olunması çağrısında bulunan Cemre’nin ailesi ise Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.