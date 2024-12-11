Hatay Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi.ANKARA (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye eski Başkanı Lütfü Savaş için CHP'den ihraç kararı çıktı.

Hatırlanacağı gibi eski başkan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda partisini "terörden siyasi rant sağlamakla" suçlayarak, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Terörle bağ kuran ya da terörden siyasi rant elde etmeye çalışan kim olursa olsun, bunu savunamayız." paylaşımında bulunmuştu.

Bu paylaşım sonrasında "kesin ihraç" istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Savaş, bugün itibarıyla partisinden ihraç edildi.

Savaş yine hatırlanacağı gibi son yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş ama seçilememişti