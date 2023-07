Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İskenderun’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İskenderun sahil kıyısında denizin taşmasıyla oluşan problemlere yönelik de kurumlar görev davet edildi.HATAY (İGFA) - 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurumların bir arada bütün olarak çalışması gerektiğini ve afet yaşayan illerin acil desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Hatay genelindeki sorunlara dewğinen Başkan Savaş, “Hatay’ın her noktasında özellikle 7 tane ilçemizde Antakya, Defne, Kırıkhan, Samandağ, Hassa İskenderun ve Arsuz‘da büyük yıkımlar oldu. Bu yıkımlar neticesinde her tarafta şu anda acil yıkılması gereken ve yıkılmış binaların enkazı kaldırıldı. Şu anda 49 binin üstünde ağır hasarlı binamızın yıkımı ve bertaraf edilmesi işleri gerçekleşiyor. Tabii ki bu hem zaman hem de şehirde birçok yerde binalar yıkılırken kaldırılırken hem asfalt hem kaldırım hem de maalesef alt yapıda içme suyu şebekemiz de kanalizasyonu burada yağmur suyu burada her yerde tahribat oluyor” dedi.

Büyükşehir Başkanı olarak bütün Hatay’ı düşünmek zorunda olduğuna dikkat çeken Başkan Savaş, afet bölgesi kurum ve kuruluşlarında görev yapanların da afetzede olduğunu hatırlattı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İŞ YÜKÜ 12 KAT ARTMIŞTIR

Belediyelerin vatandaşa hizmet noktasında deprem sonrası önemli derecede arttığını belirten Savaş, “Şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin iş yükü 12 kat artmıştır. Can kaybı olan birçok yakınının hayatını kaybettiği birçoğunun hastanede yattığı bir ortamda şu anda bizim Hatay Büyükşehir belediye Başkanlığı’nın bütün çalışanları yaklaşık %90 arasında Hatay’da her tarafta. Ama düşünün şimdi bir heyelan olmuş 9 kilometrelik yolumuzun büyük kısmını paramparça etmiş ana boruları onunla uğraşıyorsunuz. Hatay’ın her tarafında mahalleler yok olmuş her tarafta altyapı zarar görmüş ve bir tarafı yapıyorsunuz ondan sonraki yeri yapmak zorundasınız. Bu kadar 12 kat iş yükünün artmış olduğu yerde HATSU 4 ay hiç para almadan devam etti. Sadece iller Bankası’ndan gelen payla hizmete devam etti” dedi.

HATSU’NUN DESTEĞE İHTİYACI VAR

HATSU kurumunun önemli derecede maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Savaş, “Ulusal anlamda afet bölgesindeyiz. Afet bölgesinde sadece Büyükşehir değil su konusu özellikle en az 6 ay diğer illerden takviye yapılması lazım. Ya da Devlet Su İşlerinin majör işleri fazlasıyla yapıp minör işleri HATSU’nun yapması lazım. Şu anda HATSU yeteri kadar cevap veremiyoruz diyor veremiyoruz çünkü ekipman yetersiz paraları yok. Bunun için evvelki gün toplantı yaptık 5 gün önce toplantı yaptık. Vali Bey’in başkanlığında. Vali Bey de tüm bu sorunları çözmek istiyor yani şimdi geçmişteki eksikleri söylüyoruz ama şu anda da yapılan davranışların güzel davranışları da ben sizde rahat rahat paylaşırım” diye konuştu.

İskenderun Değirmendere mevkiinde bulunan su kaynağını İskenderun’a iletilmesi için yapılan çalışmanın Denizciler su deposuna ulaştığını müjdeleyen Genel Müdür Polat, çalışmaların tamamlanmasıyla saniyede 800 litreye ulaşan bir kaynak suyunu iletmede son aşamaya gelindiğini açıkladı.

İSKENDERUN SAHİLİNE İLGİLİ KURUMUN TAHKİMAT YAPMASI GEREKİYOR

İskenderun sahil kıyısında denizin taşmasıyla oluşan problemler hakkında konuşan Genel Müdür Polat, 1 metreye kadar sahilde oturmalar mevcut olduğunu ve bundan dolayı deniz suyunun taşarak hayatı olumsuz etkilediğini söyleyerek acilen ilgili kurumların kıyıda tahkimat yapması gerektiğini kaydetti.