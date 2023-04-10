Mersinlilerin beklentileri yönünde konsept belirleyen Büyükşehir, açtığı kafelerle Mersin sahiline canlılık kattı. Kafeler konseptlerine göre dünya kahvelerinden pastalara, fast food ürünlerden balığa, el yapımı yöresel yemeklere kadar zengin menülerle hizmet veriyor.MERSİN (İGFA) - Kır Kahvesi adıyla uzun zamandır hizmet veren Büyükşehir’in kafesi, Hatay’ın sevilen lezzeti Antakya dönerin sunulduğu ve yakın zamanda Hatay’ın farklı lezzetlerinin de sunulacağı yeni bir konsepte kavuştu. ‘Hatay’dan’ ismiyle hizmet veren kafede, yaşanan depremde Hatay’daki iş yerini ve evini kaybetmiş bir döner ustası da istihdam edildi.

Yıldız: “Antakya dönerini vatandaşlarımıza sunmak amacıyla kafemizi dönüştürdük”

Eski adı Kır Kahvesi olan mekanı, Hatay’dan adıyla yeni bir konsepte kavuşturduklarını kaydeden Denizkızı Turizm A.Ş Genel Müdürü Buğra Yıldız, “Depremden sonra, Vahap Seçer Başkanımızın görüşleri üzerine, depremden etkilenen vatandaşlara biraz moral olması, aynı zamanda orada sürekli yedikleri, lezzeti çok iyi olan Hatay'ın Antakya dönerini burada vatandaşlarımıza sunmak amacıyla kafemizi dönüştürdük. Burada artık Antakya döneri ve Antakya’nın acı kahvesini ikram ediyoruz” dedi.

Birçok döner ustasının başvuru yaptığını, ancak Antakya dönerini en iyi, oranın havasını solumuş bir ustanın yapabileceğini düşünerek, yaşanan depremde Hatay’daki iş yerini ve evini kaybetmiş bir döner ustasına işi teslim ettiklerini söyleyen Yıldız, “Kendisi depremden dolayı Hatay’dan ailesiyle beraber gelmiş. Şu anda burada kafemizde hizmet veriyor. Hem ustamızın elinden Antakya lezzetlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz, hem de ustamıza bir iş imkanı sağlamış olduk. Hatay’ın en önemli lezzetlerinden biri Antakya döneri. Her gelen vatandaş çok beğeniyor. Vatandaşlarımız yemeklerini burada yiyebildikleri gibi, internet üzerinden evlerine sipariş edebilirler. Üzerinde çalıştığımız yeni ürünlerimiz de var. Hatay’dan kafemizde bu ürünleri de vatandaşlarımıza sunacağız.” ifadelerine yer verdi.

Taş: “Biz de daha iyi olacağız inşallah”

Hatay Defne’de meydana gelen deprem sonrası, ailesiyle birlikte Mersin’e geldiklerini ve bir arkadaşının evinde kaldıklarını belirten döner ustası Suphi Taş, iş fırsatını tesadüfen duyduğunu ve başvurduğunu dile getirdi. Başvurunun ardından hemen işe kabul edildiğini ifade eden Taş, “Orada depremden dolayı iş yerimi ve evimi kaybettim. Buraya gelerek yerleştik. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bu imkanla da, hayatımızı burada devam ettirmeye çalışıyoruz. Zaten Mersin’in kültürünü bilmediğim için, ben orada ne yapıyorsam burada da aynı döneri çıkarmaya çalışıyorum. Geri dönüşler çok iyi, beğenenler çok. Daha iyi de olacak. Biz de daha iyi olacağız inşallah” dedi.

“Birebir Antakya usulü dönere en yakın tat burada”

Hatay’dan Kafe’ye sık geldiğini dile getiren vatandaşlardan Birgül Tokyürek, “Burası sürekli geldiğimiz bir yer. Birebir Antakya usulü dönere en yakın tat burada. Lezzeti çok beğendikten sonra, ustayı da merak ettik açıkçası. Hatay dönere en yakın döneri yapan usta getirilmiş. Biz çoğu zaman ofise de sipariş ediyoruz. Çünkü hem sıcak teslimat yapılıyor, hem de çabuk hazırlanan bir yemek. Lezzetli de olunca, zaten vazgeçilmezimiz oldu” dedi. Yaşanan depremden sonra kente çok fazla depremzede vatandaşın geldiğini ve onları bu şekilde hem maddi, hem manevi açıdan desteklemenin önemine dikkat çeken Tokyürek, “Oradaki insanların yaşadıkları durum çok kötü ve burada istihdam sağlanması hem onlarla tanışmamıza vesile oluyor, hem de oranın lezzetlerini tanımamıza vesile oluyor. Bence çok iyi bir seçenek” diye konuştu.