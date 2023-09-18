Bunlar da ilginizi çekebilir

Hatay ekibinde Pardee’nin 21 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Karşılaşma Ormanspor’un 87-56 üstünlüğü ile sona erdi.

Soyunma odasına geride giden melekler 3. periyotta da istediği çıkışı yakalayamayıp farkı kapatamayınca rakibine farklı şekilde mağlup oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaya tutuk başladı. Skor üretmekte zorlanan Hatay’ın melekleri karşılaşmanın ilk periyodunu 7-26, devreyi ise 22-46 geride kapattı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.