ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor OGM Ormanspor’u ağırladı.HATAY (İGFA) - Hatay Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ligin ilk haftasını bay geçen Hatay’ın melekleri, ligde oynadığı ilk karşılaşmayı Ormanspor’a 56-87 kaybetti.
Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaya tutuk başladı. Skor üretmekte zorlanan Hatay’ın melekleri karşılaşmanın ilk periyodunu 7-26, devreyi ise 22-46 geride kapattı.
Soyunma odasına geride giden melekler 3. periyotta da istediği çıkışı yakalayamayıp farkı kapatamayınca rakibine farklı şekilde mağlup oldu.
Hatay ekibinde Pardee’nin 21 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Karşılaşma Ormanspor’un 87-56 üstünlüğü ile sona erdi.