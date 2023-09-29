Unesco’nun 26. Gastronomi Şehri Hatay’ın birbirinden lezzetli 600 çeşit tarihi yemeğini özüne uygun şekilde insanların beğenisine sunan Hatay Gastronomi Evi, Expo alanı A Bloktaki yeni mekanında hizmet vermeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gastronomi alanında Hatay'ı “Yaratıcı Şehirler Ağı”na layık görmüş ve Hatay mutfağının lezzetleri tescillenmişti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kurularak Tarihi Antakya Sokaklarında hizmet verenHatay Gastronomi Evi’nin tarihi mekanı depremde yıkılarak kullanılamaz duruma gelmişti.

Deprem sonrası kullanılmaz halde olan Hatay Gastronomi Evi, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin çabaları ve Trenyol Yemek, Beltur, Öztiryakiler, Kılıçlar, Kayalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Denizkızı Turizm A.Ş., White Uniform, Damat Tween, Khaı Hotel Bodrum, TrendyolGo, Arçelik, SırMaıson ve NextRepublıcRetaurant’ın verdiği büyük destekle kapılarını yeniden sevenlerine açtı.

Gastronomi Evi’ni ziyaret ederek lezzetlerini tadan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Gastronıomi Evi’nin yeniden hayata geçirilmesine destek veren tüm sponsorlara teşekkür etti.

Deprem öncesi Tarihi Antakya sokakları içerisinde hizmet veren çok güzel bir mekânları olduğunu ve burada Hatay’ın tarihi yemeklerinin insanlara sunulduğunu hatırlatan Başkan Savaş, Hatay’ı geçmişteki güzel günlere döndürmek, şehrin geçmişten gelen birikimlerini yaşamak ve yaşatmak için Gastronomi Evi’ni tekrar açtıklarını söyledi.

“AMACIMIZ HATAY’DAKİ TÜM DEĞERLERİMİZİ YAŞAMAK VE YAŞATMAK”

Savaş amaçlarının Hatay’ı tekrar ayağa kaldırmak olduğunun altını çizerek “ Amacımız Hatay’daki tüm değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak. Bunlar sadece tarihi ve kültürel değerler değil. Bizim yüzyıllardır süregelen bir mutfağımız, 600’ün üzerinde yemek ve tatlı çeşitlerimiz var. Tüm bunları sizlerle paylaşmak için gastronomi evimizi tekrar açtık. Mekân yeniden hayat geçirilirken 14 farklı sponsorumuz bize destek verdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların da desteğiyle Hatay’ı yaşatmaya devam edeceğiz. Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan, Hassa, İskenderun, Arsuz tekrardan eski günlerine dönecek ve çok daha iyi hale gelecek.” dedi.

SAVAŞTAN GÖÇ EDEN VATANDAŞLARA GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

Bütün bu değerlere sahip çıkmak, şehri yeniden ayağa kaldırmak için deprem sonrası şehir dışına giden tüm Hataylılara ihtiyaçları olduğunu belirten Savaş, il dışına göç eden vatandaşların yeniden Hatay’a dönmesini canı gönülden istediklerini belirterek, vatandaşlara ,“Hatay’a geri dönün ve Hatay’da yaşamaya devam edin. Gidenlerin de dönmesiyle birlikte Hatay yeniden ayağa kalkarak tekrar Türkiye’nin ve dünyanın önemli şehirleri arasındaki yerini alacaktır, Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Biz çalışıyoruz gayret ediyoruz ama sizin de omuz vermenize ihtiyacımız var. Hatay’ı yaşayalım, yaşatalım.” çağrısında bulundu.