Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’ın güvenli ve sürdürülebilir inşası ve geliştirilmesine yönelik düzenlediği toplantıda Hatay ve Birleşmiş Şehirler (United Cities) arasında ortaklaşa yürütülen çalışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.HATAY (İGFA) -Deprem felaketinin ardından yaşanan kayıplar ve Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmalara değinen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’ı ayağa kaldırmak, yaralarımızı sarmak ve Hatay’dan giden ancak geri dönmeyi bekleyen insanlarımızın Hatay’a dönmeleri için; akıllı şehir, karbon ayak izi sıfır şehir için Birleşmiş Milletler çatısı altında Birleşmiş Şehirler ile bir çalışma yürüttük. Çalışmalarımız sonucunda bir anlaşmaya vardık” diye konuştu.



Hatay’ın Atatürk’ün mirası olduğunu hatırlatan Başkan Savaş “Hatay bundan önce çok yangınlar, çok depremler, çok yıkımlar gördü. Bunlara rağmen küllerinden yeniden doğmasını bildi. Bu yaşananların ardından da tüm bunların üstesinden gelmek, Hatay’ın tarihi kimliğiyle akıllı, güvenli ve sürdürülebilir şehirlerin en iyi seviyesine getirmek yine bizim elimizde. Bunu hep birlikte yapacağız.” diye konuştu.

GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HATAY

Hatay için Bir Aradayız Projesi (The United for Hatay Project) olarak adlandırılan proje anlaşma metninde, Şubat 2023 depreminin yıkıcı sonuçlarına karşı koordineli bir yanıt olarak tanımlanıyor. Anlaşma metninde projenin uzun vadeli amacı “hem kamu hizmetlerini ve temel altyapıyı sağlamak, hem de 2030'dan sonraki süreçte insanların, gezegenin ve refahın ihtiyaçlarını karşılayacak iyi bir kentsel yönetime yatırım yapmak olarak tanımlanırken orta vadeli hedefler doğrultusunda da “hedeflerin verilerle bilgilendirildiği ve vatandaşların ihtiyaçları ve öncelikleri tarafından belirlendiği bir sosyal ve teknolojik sistem olarak kentleri tasarlamak, geliştirmek ve yönetmek için çok yönlü bir yaklaşım benimseyecektir” ifadesi yer aldı.

Anlaşma metninin devamında ise uzun vadeli amaçlar çerçevesinde, paydaşları bir araya getirmek ve sosyal olarak kabul edilebilir ve geleceğe yönelik olan kısa vadeli eylemleri ve müdahaleleri önceliklendirmek için planlamalar yer aldı.

Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Savaş milletvekilliği adaylığı konusunda“Ben eğer bugün istifa edip milletvekilliği gibi bir konuyu konuşacak olursam ben kendimi vatan haini ilan ederim. Sizin beni ilan etmenize gerek yok. Çünkü güzel günlerinde biz hemşehrilemizle birlikte bu şehri yönettik. Ama bu en sıkıntılı, en kötü günde bizim bu şehri terk etme lüksümüz yok.” diye konuştu.