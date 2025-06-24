Depremzede çocuklar, Bursa’da tarihi mekânları gezip mezuniyet sevinci yaşadı.BURSA (İGFA) - Bir Güneş’te Sen Ol platformu ve Osmangazi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Yerlikaya Tanış’ın iş birliğiyle gerçekleşen organizasyon, dayanışmanın ve umudun en güzel örneklerinden biri oldu.

Deprem bölgesi Hatay’dan gelen 25 öğrenci, Bursa’da üç gün boyunca ağırlandı. Kültürel ve tarihi alanları gezerek unutulmaz anılar biriktiren öğrenciler, programın son gününde mezuniyet cübbelerini giyerek mezuniyet coşkusunu yaşadı. Organizasyonun ulaşım ve mezuniyet şenliği, sosyal yardım platformu Bir Güneş'te Sen Ol tarafından üstlenildi.

Yeşilköy Atatürk Ortaokulu’ndan gelen öğrenciler için hazırlanan özel programda Bursa’nın önemli tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı. Geziler ve etkinliklerle geçen üç günün ardından öğrenciler, Bursa’da mezuniyet heyecanı yaşadı. Bir Güneş’te Sen Ol platformunun organizasyonu ile organize edilen etkinlik kapsamında ayıca çocuklar Uludağ Binicilik’te ata binerek farklı bir deneyim yaşarken, organizasyon duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu.

BİR GÜNEŞ’TE SEN OL PLATFORMUNDAN ANLAMLI DESTEK

Etkinliğin ulaşım desteği ve mezuniyet şenliğinin organizasyonunu üstlenen Bir Güneş’te Sen Ol platformunun kurucularından Bilge Kalın, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz bu yolculuğa 2016’da, ‘Bir çocuk nasıl olur da kışın botsuz, montsuz kalır?’ diye sorarak başladık. O günden bugüne 30 bin çocuğa ulaştık. Yangınlarda, depremlerde, elimizden ne geliyorsa yaptık” dedi.

Kalın, Hataylı çocukların Bursa’da ağırlanma sürecinin nasıl başladığını da anlatarak “Her şey, arkadaşım Özlem Yerlikaya Tanış’ın bir akşam arayıp ‘Hatay’dan çocuklarımız geliyor, her şey hazır ama bir ulaşım desteğine ihtiyacımız var’ demesiyle başladı. Biz dedik ki: Bu çocukları sadece ulaştırmak yetmez, onları kahkahalarla, anılarla, mezuniyet coşkusuyla uğurlayalım. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin pırıl pırıl gençlerinin emeği çok büyük. Tam 18 gündür gece gündüz demeden çalıştılar” diye konuştu.

“UMUT VE DAYANIŞMA KÖPRÜLERİ KURULDU”

Organizasyonda aktif rol üstlenen Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, öğrencilerin konaklamasından gezilerine kadar tüm süreci gönüllülük esasıyla yönetti. Mezuniyet cübbelerini giyerek güzel anılar ile Bursa’dan uğurlanan öğrenciler, hem tarihi bir kenti tanımanın mutluluğunu yaşadı hem de hayatlarının en özel anılarından birini biriktirdi. Öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, organizasyona emek veren gönüllüler de bu anlamlı etkinliğin parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Bir Güneş'te Sen Ol platformu ile Osmangazi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Yerlikaya Tanış’ın iş birliğiyle gerçekleşen bu organizasyon, afet bölgesinden gelen çocuklara moral olurken, gençler arasında umut ve dayanışma köprüleri kurdu.