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Hatay Büyükşehir Belediyesi Hassa ve İskenderun ilçelerini Amanos dağları üzerinden birbirine bağlayacak yeni bir yolun çalışmalarına başladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Hassa ile İskenderun ilçelerini birbirine bağlayarak iki ilçe arası mesafeyi kısaltacak yolun çalışmalarına başladı.

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi karayolu üzerinden ayrılacak yol, Küreci Mahallesi Tandır Yaylası ile İskenderun Kaledibi Mahallesine bağlı Yonsul Yaylasını Amanos Dağları üzerinden birbirine bağlayarak İskenderun karayoluna ulaşacak.

Yapımına başlanan yol ile bölgedeki üretim alanlarına ulaşım sağlanacak aynı zamanda iki ilçe arası ulaşım mesafesi kısalacak. Ayrıca bu yol ile HATSU ekiplerinin su kaynaklarına erişimi kolaylaşarak bölgeye yeni su kaynakları sağlanacak.

Büyükşehir yetkilileri yol açma çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak kısım kısım devam edeceğini bildirdi.