Bursa Büyükşehir Belediyesporlu taekwondocu Hatice Kübra İlgün Sırbistan’dan gümüş madalyayla döndü.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün olimpiyat üçüncüsü milli taekwondocusu Hatice Kübra İlgün, Sırbistan'da gerçekleştirilen 21. Sırbistan Open Taekwondo Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı. 12-14 Nisan tarihleri arasında başkent Belgrad'ta düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda başarılı bir performans sergileyen milli taekwondocu, finalde şanssız bir yenilgi alsa da turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonası dereceleri bulunan, ayrıca Tokyo 2020’de üçüncü olarak Bursa’ya ilk olimpiyat madalyası kazandıran Hatice Kübra İlgün, G2 seviyesindeki organizasyonda da ikinci olarak başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.