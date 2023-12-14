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Üsküdar Üniversitesi ve Darülaceze Başkanlığı iş birliğinde hafif evre demans tanısı alan hastalarla birlikte yürütülen ve 10 hafta süren ‘Hatırla Beni’ projesi, Darülaceze’de düzenlenen programla tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Darülaceze sakinlerine özel ‘Hatırla Beni’ Projesi’nin sertifika töreni gerçekleşti

Proje araştırmacılarından Üsküdar Üniversitesi Öğr. Gör. İdil Arasan Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen kapanış programında 10 hafta boyunca Darülacezede yürütülen projeye ilişkin tecrübeler paylaşıldı.

“HEM HASTALARA HEM DE BAKIMVERENLERE OLUMLU KATKILARI OLDU”

‘Hatırla Beni’ projesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Öğr. Gör. İdil Arasan Doğan 10 hafta boyunca sürdürülen projede anımsama terapisi ile bilişsel uyarım grup terapileri uygulandığını söyledi. “Aynı zamanda bakımverenlere yönelik psikoeğitim programımızı da gerçekleştirmiş bulunuyoruz.” diyen Doğan, bu projenin yaşlı hastaların iyilik haline etki eden olumlu bir çıktısı olurken aynı zamanda bakım verenlere ve çalışanlara yönelik de olumlu katkıları olduğunu ifade etti.

Doğan, “Bu proje psikososyal, erişilebilir ve yenilikçi bir ileri yaş modeli olarak sunulabilecek ve demanslı yaşlılarımız üzerinde uygulanabilecek örnek projelerden birisidir. Kısa bir süre sonra bir TÜBİTAK projesini uygulamak üzere yine Darülaceze’de yer almak istiyoruz.” dedi.

Proje yürütücüsü Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gümüş Demir konuşmasında ‘Hatırla Beni’ projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Bugün ‘Hatırla Beni’ projesini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. İleri yaş bireylerle yapılan her araştırmanın her projenin son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya genelinde yaşlı nüfus giderek artıyor. DSÖ başta olmak üzere sağlık otoritelerinin gündeminde yaşlı nüfusa yönelik yeni projelerin yeni atılımların ortaya konması yer alıyor. Bir ülkede yaşlı nüfusun artıyor olması birçok dinamiği yerinden oynatır. Sosyoekonomik, politik, sağlık politikaları yönünden birçok yeniliğin yerine getirilmesi gerekiyor. Biz de bu projemizle ilgili alanda bir adım atmak, katkı sunmak ve toplum içerisinde bu konuya dikkat çekmek istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, en büyük teşekkürümü de projenin başkahramanı olan Darülaceze sakinlerine ediyorum.”

Program kapsamında konuşma yapan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan Darülaceze’de bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “Kendimi evimde, yuvamda hissediyorum. Darülaceze herkesin kapısı aslında, hepimizin aciz olduğu zayıf düştüğü dönemler oluyor. Gitmesek de orada bizim için her an açılabilecek bir kapının olduğunu bilmek bizler için çok önemli bir güvenlik duygusu sağlıyor.” dedi.