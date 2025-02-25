İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil Kınay tarafından davet edilen Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun sergilediği Hatırla Ey Peri isimli oyun, Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde salonu dolduran tiyatroseverler tarafından adeta soluksuz izlendi; oyun sona erdiğinde, sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı. İZMİR (İGFA) - Oyun başlamadan yarım saat önce tüm koltukları dolan ve çok sayıda seyircinin salon dışında kaldığı oyun sonrasında, sanatçıları kutlamak için sahneye çıkan Helil Kınay, göz yaşlarına hakim olamadı. Başkan Kınay, "Tiyatro, hayatın tam da gerçekleridir, bize inanılmaz bir gece yaşattınız, hepinizi kucaklamak istiyorum, ben de babamı, alzheimer hastalığı nedeniyle kaybettim. Bu gece her şeyi yeniden yaşadım. herşey yeniden yaşandı" diye konuştu.

Oyunun yönetmeni Erkan Cılak da, "Sayın başkanım ben dedemi Karabağlar sokaklarında bu hastalık nedeniyle çok aradım ve sonunda kaybettik. Bu oyunu hazırlarken hep Karabağlar'da yaşadıklarım aklıma geldi benim için de çok zor bir geceydi " dedi.

Oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan oyunun ardından duygusal anlar yaşayan Başkan Kınay, "Bu oyunu ve bütün oyunlarınızı bekliyorum, çok başarılı bir ekipsiniz, umarım aynı yapılanmayı Karabağlar'da da başarmak için yola çıktik ve başarırız" dedi.

