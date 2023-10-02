Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzey'ine hava harekatı düzenlendi. Metine, Hakurk, Kandil, ve Gara bölgelerinde 20 hedef imha edildi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı'n sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacakları vurgulanarak, "Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek" ifadesi kullanıldı.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Ekim 2023 saat 21.00’de hava harekâtları icra edildiğini duyuran Bakanlık, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edildiğini bildirdi.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildiği belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.