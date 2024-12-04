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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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