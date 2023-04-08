Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Şubat 2023 küresel hava kargo talebinin pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıktığını açıkladı.ANKARA (İGFA) Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Şubat 2023 küresel hava kargo talebinin pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıktığını gösteren verileri yayınladı.

Kargo ton-kilometre (*CTK'ler) cinsinden ölçülen küresel talep, Şubat 2022'ye kıyasla %7,5 düştü (uluslararası operasyonlar için -%8,3). Bu rakam önceki iki ayda görülen yıllık düşüş oranının yarısına ulaştı. (sırasıyla -,9 ve -,3). Şubat ayında hava kargo talebi, pandemi öncesi seviyelerin (Şubat 2019) % 2,9 üzerinde gerçekleşti; sekiz ay içinde ise ilk kez pandemi öncesi seviyelerini aştı.

2023 Şubat ayı kargo kapasitesi (ACTK cinsinden ölçülen mevcut kargo ton-kilometre) 2022 Şubat ayıyla kıyasla % 8,6 artış kaydetti. Yolcu trafiğindeki artışın toparlanmaya devam etmesi, yolcu uçakları ile taşınan kargo kapasitesinin artışına sebep olmuş olup, bu da ACTK’lerdeki güçlü artışına destek vermektedir. Uluslararası yolcu uçaklarında taşınan kargo kapasitesi, Şubat ayında yıldan yıla %57,0 artarak 2019 (pandemi öncesi) kapasitesinin %75,1'ine ulaştı.