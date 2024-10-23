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Saha Expo 2024'te savunma sanayine ilişkin sektör temsilcileri yeni modellerini tanıtırken, Aselsan da hava savunmaya karşı yeni ürünlerinin görücüye çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da süren Saha Expo 2024'te Aselsan'ın drone tehditlerine karşı geliştirilen yeni sistemleri ilk kez tanıtıldı.

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